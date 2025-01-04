Морозы усилятся: будет ли -20 градусов в ближайшие дни

Синоптик прогнозировал, что на выходной по всей территории Украины снизится температура воздуха. Кроме того, местами будет идти снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Морозы в Украине

Метеоролог писал, что в ближайшие дни по всей Украине ожидается снижение температуры воздуха на 5 – 9 градусов. Кибальчич объяснил, что похолодание связано с поступлением прохладной воздушной массы с северо-запада Европы и развитием молодого антициклона над Румынией.

В субботу на Западе ночью -2 – -7 градусов, днем, 0 – -5. Однако в Карпатах -5 – -10 и -3 – -8 градусов соответственно.

На Севере ночью 0 – -5 градусов, днем -3 – +2. В центральных областях ночью в пределах -4 – +1, днем -2 – +3 градуса.

На Юге ночью -3 – +2, днем +1 – +6, но в Крыму в течение суток +2 – +7. На Востоке в течение суток температура будет колебаться в пределах -2 – +3 градуса.

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В воскресенье, 5 января, похолодает еще больше. Так, в западных областях ночью -4 – -9 градусов, днем 0 – -5. На Севере -3 – -8 и -1 – -6 градусов соответственно.

Тем временем в центральных областях ночью -3 – -8, днем 0 – -5. На Юге ночью -2 – -7 градусов, днем -1 – +4. На Востоке -2 – -7 градусов и -1 – -6 соответственно.

Прохладнее всего будет в Карпатах. Впрочем, -20 градусов ждать еще не стоит. Так, ночью -8 – -13, днем -4 – -9 градусов.

Кстати, Игорь Кибальчич также спрогнозировал, в каких областях будет идти снег на этих выходных. Ждать ли сильных осадков, – узнайте по ссылке.