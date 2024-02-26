Мороз еще будет: где и какую самую низкую температуру ждать в последние зимние ночи

В Украину идет весеннее тепло. Впрочем, в последние зимние ночи еще ожидается мороз.

Синоптики спрогнозировали, какая будет погода в течение 27 – 29 февраля. Рассказали, ждать ли опедов, где будет прохладнее всего, передает 24 Канал.

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Какая будет погода в последние дни февраля

В Укргидрометцентре отметили, что в следующие трое суток ветер будет юго-восточным, 3 – 10 метров в секунду. По всей Украине без осадков.

Ночью в западных областях 1 – 6 градусов тепла, днем уже пригреет до 10 – 16. Тем временем на остальной территории ночью от 2 тепла до 4 мороза, днем 5 – 12 тепла.

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Прогноз погоды на 27 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра

Также синоптики писали, что 27 февраля в Одесской области и в Крыму до +14 градусов. Между тем на Востоке традиционно прохладнее всего.

28 – 29 февраля на Востоке страны ночью 2 – 7 мороза, днем 2 – 7 тепла,

– спрогнозировали в Укргидрометцентре.

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Ориентировочный прогноз погоды на 29 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра