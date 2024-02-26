Синоптики спрогнозували, яка буде погода упродовж 27 – 29 лютого. Розповіли, чи чекати опедів, де буде найпрохолодніше, передає 24 Канал.

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Яка буде погода в останні дні лютого

В Укргідрометцентрі зазначили, що в наступні три доби вітер буде південно-східним, 3 – 10 метрів на секунду. По всій Україні без опадів.

Вночі у західних областях 1 – 6 градусів тепла, вдень вже пригріє до 10 – 16. Тим часом на решті території вночі від 2 тепла до 4 морозу, вдень 5 – 12 тепла.

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Прогноз погоди на 27 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

Також синоптики писали, що 27 лютого на Одещині та в Криму до +14 градусів. Тим часом на Сході традиційно найпрохолодніше.

28 – 29 лютого на Сході країни вночі 2 – 7 морозу, вдень 2 – 7 тепла,

– спрогнозували в Укргідрометцентрі.

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Орієнтовний прогноз погоди на 29 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру