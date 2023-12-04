Где в Украине усилятся морозы и как долго они продержатся

На этой неделе в Украине ощутимо похолодает. Ночные морозы накроют все области нашего государства, а иногда будут и днем.

Когда именно ждать похолодания, в каких областях прогнозируют самые большие "минусы" и как долго они продержатся, информирует 24 Канал.

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В каких областях будет прохладнее всего

В Укргидрометцентре отметили, что в ближайшие трое суток будет без существенных осадков. Только 4 декабря в Крыму и в Приазовье преимущественно дожди. Днем в Закарпатье небольшой снег.

Между тем в западных и северных областях местами гололедица. В темное время суток там 5 – 10 градусов мороза.

5 декабря в северо-западных областях до 14 мороза, днем 1 –6 мороза. На остальной территории ночью 0 – 6 мороза, днем от 2 мороза до 4 тепла,

– отметили синоптики.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах уже с 7 декабря температура воздуха повысится. Кстати, на Юге "плюсы" снова будут даже ночью.

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Ориентировочный прогноз погоды на 7 декабря / Скриншот из Укргидрометцентра