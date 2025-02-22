Когда в Украине ударят самые большие морозы

В феврале в Украину пришло похолодание. Морозы усилились. Кое-где даже до +20 градусов.

Когда ждать самых больших морозов – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Морозы в Украине

Синоптик рассказывала, что в пятницу на большую часть Украины распространилось поле высокого давления. Антициклон продержит свои позиции на выходных и немного задержится на понедельник. Будет меньше облачности. Морозы усилятся.

Наталья Птуха ответила, ожидается ли снижение температуры вплоть до -30 градусов.

Нет. Именно на выходных самые низкие температурные показатели будут в обзорной синоптической перспективе. А в дальнейшем наоборот – уже последние февраля и первые дни марта будут с повышением температурных показателей. Особенно в дневные часы это будет ощущаться,

– подчеркнула представительница Укргидрометцентра.

Заметим, по обновленному прогнозу, 23 февраля ночью -13 – -18 градусов, однако, в северных и восточных областях местами -21 – -23. На Западе, 24 – 25 февраля в большинстве областей -5 – -13 градусов мороза.

Днем -1 – -6 градусов, на Западе, 24 – 25 февраля на Правобережье от -3 до +5 градусов.

В ближайшие трое суток осадки в Украине не ожидаются. Разве что на Востоке местами возможен небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

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Кстати, в течение этой зимы -30 градусов на метеостанциях не фиксировали. Интересно, что абсолютный минимум температуры воздуха в феврале за всю историю метеонаблюдений достигает -24 – -39 градусов. На юге Одесской области и в Крыму -15 – -23.

Абсолютный максимум – +12 – +20 градусов. В Крыму, южных, Винницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях местами даже +21 – +24. На высокогорье Карпат +9 – +11.