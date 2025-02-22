Коли чекати найбільших морозів – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Морози в Україні

Синоптикиня розповідала, що в п'ятницю на більшу частину України поширилося поле високого тиску. Антициклон протримає свої позиції на вихідних і трохи затримається на понеділок. Буде менше хмарності. Морози посиляться.

Наталія Птуха відповіла, чи очікується зниження температури аж до -30 градусів.

Ні. Саме на вихідних найнижчі температурні показники будуть в оглядній синоптичній перспективі. А надалі навпаки – уже останні лютого й перші дні березня будуть з підвищенням температурних показників. Особливо в денні години це буде відчуватися,

– наголосила представниця Укргідрометцентру.

Зауважимо, за оновленим прогнозом, 23 лютого вночі -13 – -18 градусів, однак, у північних і східних областях подекуди -21 – -23. На Заході, 24 – 25 лютого в більшості областей -5 – -13 градусів морозу.

Удень -1 – -6 градусів, на Заході, 24 – 25 лютого на Правобережжі від -3 до +5 градусів.

У найближчі три доби опади в Україні не очікуються. Хіба що на Сході подекуди можливий невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

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Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Наталією Птухою про погоду до кінця зими й навесні вже незабаром читайте на сайті 24 Каналу.

До речі, упродовж цієї зими -30 градусів на метеостанціях не фіксували. Цікаво, що абсолютний мінімум температури повітря в лютому за всю історію метеоспостережень сягає -24 – -39 градусів. На півдні Одещини й у Криму -15 – -23.

Абсолютний максимум – +12 – +20 градусів. У Криму, південних, Вінницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях подекуди навіть+21 – +24. На високогір'ї Карпат +9 – +11.