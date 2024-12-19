Когда будет похолодание и ударят ли сильные морозы до -30 градусов

На выходных в Украине резко похолодало, кое-где температура снизилась уже до -14 градусов. Впрочем, надолго такие "минусы" не задержались. Снова пришло потепление.

Какой будет погода в ближайшие дни, ударят ли сильные морозы в Украине уже вскоре, – в интервью 24 Каналу ответила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Морозы в Украине

В ближайшие дни, 19 – 20 декабря в Украине преимущественно без осадков. Только в среду на Северо-Востоке, днем четверга на Западе и Севере местами небольшой дождь с мокрым снегом.

Температура ночью от +4 до -2 градусов. Ночью 19 декабря на Востоке страны до -6 градусов. Днем 0 – +7, в южной части, 19 декабря также в западных областях +6 – +12 градусов,

– прогнозировали в Укргидрометцентре.

В субботу в центральных, ночью и в северных областях и в Карпатском регионе небольшой дождь с мокрым снегом. Днем на Востоке, Юге и в Крыму небольшой дождь. В течение суток от -2 до +5 градусов, впрочем, на Юге днем +4 – +9.

Также в южной части и Карпатах ночью и утром местами туман. На Северо-Востоке на дорогах местами гололедица. Ветер в ближайшие дни юго-западный с переходом на северо-западный, 5 – 12 метров в секунду.

Сильные морозы до -30 градусов в Украине еще не ожидаются. Резкого похолодания пока не будет.

-20 градусов точно ни, не ожидаем. Даже если уже смотреть на начало следующей недели, как раз таки предрождественские дни, там немножечко может быть ниже температура, чем сейчас. Буквально на несколько градусов,

– отметила Наталья Птуха.

В то же время представитель Укргидрометцентра отметила, кратковременные заливы холода возможны. Впрочем, когда именно, – пока неизвестно.

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