Когда будет резкое похолодание: ударит ли -15 градусов уже в скором времени

Уже на этой неделе в Украине ожидается ощутимое снижение температуры воздуха. Ударят значительные морозы.

Когда похолодает и какую самую низкую температуру ждать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Морозы в Украине

Синоптики прогнозировали, что в среду, 11 декабря, на Юге и Юго-Востоке ночью +1 – +6 градусов, днем +4 – +10. Также будет идти небольшой дождь.

На остальной территории небольшой, в центральных, Киевской и Харьковской областях умеренный мокрый снег и дождь. На Западе, Севере и Винницкой области гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. В течение суток от -2 до +3 градусов.

В течение суток 12 декабря от +2 до -4 градусов. В пятницу, 13 декабря, 0 – -7 градусов, в Карпатах до -9. Также будет идти небольшой снег, местами, кроме Запада и Севера, с дождем.

В четверг на Востоке и в центральной части умеренные осадки. Также местами налипание мокрого снега, гололед. Днем 13 декабря на Правобережье без осадков.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, 14 декабря морозы могут ощутимо усилиться. Так, на Западе и Севере ночью уже даже до -12 градусов.

Кстати, "минусы" ожидаются в Украине даже днем. "Плюсы" разве что на Закарпатье, – 0 – +2 градуса.

Ориентировочный прогноз погоды на 14 декабря / Скриншот с Укргидрометцентра

Прогноз на декабрь