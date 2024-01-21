Когда и в каких областях ударит мороз почти до 20 градусов

На выходных в Украине снова похолодало. Впрочем, уже в скором времени в части областей температура опустится еще ниже.

Где ударит мороз почти до 20 градусов, когда ждать, рассказывает 24 Канал. Кстати, раньше синоптик ответила, будут ли этой зимой еще сильные морозы.

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Где прогнозируют самые большие морозы

По прогнозу на картах Укргидрометцентра, морозы снова усилятся в понедельник, 22 января. В этот день, вероятно, будет без осадков.

Самые морозы традиционно ожидаются на Черниговщине и Сумщине. Также будут на Харьковщине.

В Сумской области -18 градусов. Кстати, там будет прохладнее всего и днем. В частности, по ориентировочному прогнозу, до 8 мороза.

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Ориентировочный прогноз погоды на 22 января / Скриншот из Укргидрометцентра

Сильнейшие морозы зимы уже были или еще впереди

Заметим, что ранее синоптик Укргидрометцентра ответила, ждать ли еще сильнейших морозов этой зимой, или самые большие уже были, когда температура упала до -25 градусов.

Такая вероятность (что самые большие были – 24 Канал), конечно, есть, но и повторения подобного мы не исключаем, ведь это только середина зимы… Возможно, были самые большие, но посмотрим. Пока еще рано загадывать,

– подчеркнула Наталья Птуха.

Добавим, что по прогнозу на картах, уже со вторника, 23 января, морозы снова ослабнут.

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