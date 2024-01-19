Когда снова усилятся морозы: дата уже известна

В Украине снова потеплело. В части областей столбики термометров достигли +12 градусов. Впрочем, морозы усилятся.

Когда ждать похолодания, где и в каких областях будет самая низкая температура, спрогнозировали синоптики, передает 24 Канал.

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Морозы снова окрепнут

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что ночью в субботу, 21 января, в северных и западных, днем в большинстве центральных и северо-восточных областей пройдет небольшой снег. На остальной территории – без осадков.

Ночью 4 – 9 мороза, на Северо-Востоке до 15 мороза, днем 1 – 6 мороза, на Юге и Западе около 0,

– отметили синоптики.

Заметим, что накануне в комментарии 24 Каналу синоптик Укргидрометцентра рассказывала, что в пятницу изменятся воздушные потоки. Они уже будут северо-западными. В Украину поступит более холодная воздушная масса, поэтому температура снизится.

"19-го еще постепенное снижение, а вот 20 января уже снова практически по всей территории и днем, и ночью 2 – 8 мороза, в южных и восточных областях от 3 мороза кое-где до 4 тепла", – отметила Наталья Птуха.

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