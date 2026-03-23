Когда прекратятся ночные морозы в Украине: синоптик указал, каких температур ждать

Вскоре морозы отойдут с территории Украины. В дальнейшем на этой неделе температурные показатели будут превышать отметку 0 градусов в ночные и дневные часы.

Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog. Впрочем, пока невозможно сказать, останутся ли такие условия без снижений и в дальнейшем.

Когда закончатся морозы в Украине?

По данным синоптика, уже с 24 марта температура воздуха в ночные часы составит от 1 до 6 градусов тепла, в дневные часы возможны колебания от 9 до 15 градусов тепла. С 26 марта снова ожидается частичное повышение.

В четверг и пятницу, согласно обнародованной информации, в течение ночей стоит ожидать от 3 до 8 градусов тепла, в дневное время синоптик прогнозирует от 12 до 17 градусов тепла, несколько прохладнее будет на крайнем западе.

Там в четверг в дневное время температура воздуха составит от 5 до 10 градусов тепла, а в пятницу в течение суток будет еще прохладнее – столбики термометров будут колебаться в пределах от 2 до 7 градусов тепла.

В течение выходных 28 – 29 марта показатели в целом несколько снизятся. Температура воздуха ночью может колебаться от 1 до 8 градусов тепла, в зависимости от суток и региона. В субботу днем будет от 10 до 15 градусов тепла.

На крайнем западе, согласно прогнозу, ожидается от 5 до 10 градусов тепла. В воскресенье в дневное время температура воздуха составит от 2 до 7 градусов в западной части и от 9 до 14 градусов тепла на Левобережье и в Крыму.

