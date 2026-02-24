Где ударят морозы до -12, и в каких областях пройдут снег и дожди
- В течение 24 – 25 февраля ожидается мокрый снег, дожди, гололед, в частности в Карпатах и северо-восточных областях.
- Температура будет колебаться от -12 градусов в Карпатах до 8 градусов тепла на Закарпатье и в южных областях.
Погода в ближайшие дни не принесет ощутимых изменений. В части областей задержатся незначительные морозы, но местами будут снижения до -12 градусов. В то же время кое-где будут плюсовые значения.
Также синоптики прогнозируют осадки в некоторых регионах. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какой будет погода в ближайшие дни?
По данным синоптиков, в течение 24 – 25 февраля выпадет незначительный и умеренный мокрый снег и дождь. В течение 26 февраля такие погодные условия, согласно обнародованной информации, возможны только в юго-восточной части.
Гололед и налипание мокрого снега будет 24 февраля в Карпатах и в северо-восточной части страны и 26 февраля в юго-восточных регионах. На дорогах, за исключением юга и юго-востока, еще будет удерживаться гололедица.
Согласно прогнозу, в течение 24-25 февраля температура воздуха в ночные и дневные часы составит от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла. В течение дня на Закарпатье и в южных областях будет от 2 до 8 градусов тепла.
В четверг температура воздуха ночью будет от 2 до 8 градусов мороза, в Карпатах возможны снижения до 12 градусов мороза. Днем показатели составят от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Но кое-где будет теплее.
Так, на юге и востоке в течение суток прогнозируют колебания от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем в Крыму пригреет до 6 градусов тепла. Также синоптики предупреждают о тумане ночью и утром 25 февраля.
Какие погодные изменения прогнозируют?
Сообщали, что первая половина недели будет относительно теплой с незначительной оттепелью на фоне снега и дождя. Уже после этого температура воздуха может частично снизиться, однако сильных морозов, как раньше, не ожидают.
В целом в течение последней недели февраля погода постепенно будет меняться, температурные показатели будут повышаться. К части областей может прийти метеорологическая весна. Но будут и неблагоприятные условия.
Синоптики также предупреждали, что с начала недели будет поступать теплый воздух атлантического происхождения, что повлечет изменения погодных условий, усилится ветер, будет колебаться атмосферное давление и будут осадки.