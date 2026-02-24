Также синоптики прогнозируют осадки в некоторых регионах. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода в ближайшие дни?

По данным синоптиков, в течение 24 – 25 февраля выпадет незначительный и умеренный мокрый снег и дождь. В течение 26 февраля такие погодные условия, согласно обнародованной информации, возможны только в юго-восточной части.

Гололед и налипание мокрого снега будет 24 февраля в Карпатах и в северо-восточной части страны и 26 февраля в юго-восточных регионах. На дорогах, за исключением юга и юго-востока, еще будет удерживаться гололедица.

Согласно прогнозу, в течение 24-25 февраля температура воздуха в ночные и дневные часы составит от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла. В течение дня на Закарпатье и в южных областях будет от 2 до 8 градусов тепла.

В четверг температура воздуха ночью будет от 2 до 8 градусов мороза, в Карпатах возможны снижения до 12 градусов мороза. Днем показатели составят от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Но кое-где будет теплее.

Так, на юге и востоке в течение суток прогнозируют колебания от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем в Крыму пригреет до 6 градусов тепла. Также синоптики предупреждают о тумане ночью и утром 25 февраля.

Влажность, сила ветра, восход и закат солнца.

Какие погодные изменения прогнозируют?