Також синоптики прогнозують опади у деяких регіонах. Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода найближчими днями?

За даними синоптиків, впродовж 24 – 25 лютого випаде незначний та помірний мокрий сніг і дощ. Протягом 26 лютого такі погодні умови, згідно з оприлюдненою інформацією, можливі лише у південно-східній частині.

Ожеледь та налипання мокрого снігу буде 24 лютого в Карпатах та у північно-східній частині країни та 26 лютого у південно-східних регіонах. На дорогах, за винятком півдня і південного сходу, ще утримуватиметься ожеледиця.

Згідно з прогнозом, протягом 24-25 лютого температура повітря у нічні та денні години становитиме від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла. Впродовж дня на Закарпатті та у південних областях буде від 2 до 8 градусів тепла.

У четвер температура повітря вночі буде від 2 до 8 градусів морозу, в Карпатах можливі зниження до 12 градусів морозу. Вдень показники становитимуть від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. Але подекуди буде тепліше.

Так, на півдні та сході протягом доби прогнозують коливання від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вдень у Криму пригріє до 6 градусів тепла. Також синоптики попереджають про туман вночі та вранці 25 лютого.

Які погодні зміни прогнозують?