Аномальный холод: как долго в Украине будут суровые морозы, ждать ли потепления в январе
Источник:Meteoprog
В части областей Украины ударили сильные морозы. Синоптики прогнозируют, что значительное похолодание накроет и Юг.
Так Игорь Кибальчич писал, что в период со вторника похолодание охватит и южные области. Более того, среднесуточная температура будет значительно ниже нормы.
Кстати говоря -25 градусов: какие области Украины накроют сильные морозы
Как долго будет сильный мороз
Синоптик отметил, что с 9 по 12 января среднесуточная температура в Украине опустится на 8 – 13 ниже нормы. В частности, будет колебаться в ночные часы в пределах 12 – 17 градусов мороза.
В западных и северных регионах местами 18 – 25 градусов. В Крыму, на юге Одесской области и в Приазовье ночью 8 – 13, днем 4 – 9 градусов мороза.
На данный момент точно сказать, насколько долго продержится период аномально холодной погоды, довольно сложно, но в любом случае до середины месяца существенных изменений и резкого потепления не предполагается,
– отметил Кибальчич в прошлую пятницу.
Отметим, что синоптик писал, что в конце первой декады января наше государство окажется под влиянием арктического холода. Местами температура воздуха может снизиться до 20 – 25 градусов мороза.
Резкое понижение температуры в Европе: что известно
- В столице Норвегии зафиксирована максимально низкая температура за всю историю метеорологических наблюдений. Столбик термометра в одном из районов Осло снизился до отметки ниже -30°C. В ночь на 6 января в северном районе города температура воздуха опустилась до отметки минус -31,1°C. Также в Норвежском метеорологическом институте сообщили, что температура в Осло в течение последних суток не превышала отметки -21°C. Приблизительно 9 утра в столице Норвегии наблюдалась температура -29°C.
- Мощные морозы фиксировали и в северной Европе. Таким образом, в Швеции и Финляндии столбик термометра опустился до -40°C. В частности, в северной Швеции в селе Никкалуокта ранее температура составляла -41,6°C. По предварительной информации, это самая низкая температура в январе за последние 25 лет.
- В то же время, холодный рекорд в соседней Финляндии зафиксировали в северо-западном городе Иливиеска. Там температура утром 2 января снизилась до -37,8°С. Столбики термометров показали свыше -30°C и в нескольких местах в Лапландии.