Аномальный холод: как долго в Украине будут суровые морозы, ждать ли потепления в январе

В части областей Украины ударили сильные морозы. Синоптики прогнозируют, что значительное похолодание накроет и Юг.

Так Игорь Кибальчич писал, что в период со вторника похолодание охватит и южные области. Более того, среднесуточная температура будет значительно ниже нормы.

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Синоптик отметил, что с 9 по 12 января среднесуточная температура в Украине опустится на 8 – 13 ниже нормы. В частности, будет колебаться в ночные часы в пределах 12 – 17 градусов мороза.

В западных и северных регионах местами 18 – 25 градусов. В Крыму, на юге Одесской области и в Приазовье ночью 8 – 13, днем 4 – 9 градусов мороза.

На данный момент точно сказать, насколько долго продержится период аномально холодной погоды, довольно сложно, но в любом случае до середины месяца существенных изменений и резкого потепления не предполагается,

– отметил Кибальчич в прошлую пятницу.

Отметим, что синоптик писал, что в конце первой декады января наше государство окажется под влиянием арктического холода. Местами температура воздуха может снизиться до 20 – 25 градусов мороза.

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