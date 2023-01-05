От -18 до +6 градусов: когда в Украине пройдут морозы и снова потеплеет

Уже на выходные на этой неделе в Украине прогнозируют существенное снижение температуры. Кое-где столбик термометра даже может опуститься до -16...-18 градусов. Впрочем, волноваться не стоит, обнадеживают синоптики.

Уже вскоре снова потеплеет

Ночью в субботу и воскресенье на северо-востоке синоптики прогнозируют от 14 до 18 градусов мороза. Впрочем, уже в понедельник -10...-15 градусов.

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Прогноз погоды на 9 января

По прогнозу синоптиков, 9 января днем почти по всей территории Украины уже будут незначительные морозы. В частности, иногда лишь несколько градусов ниже нуля.

Более того, на Западе будет господствовать плюсовая температура – +2…+6 градусов. Лишь на северо-востоке, в частности, в Луганской области -11...-9 градусов.

Также заметим, что в центральных, западных и частично южных областях Украины прогнозируют снег, местами с дождем. Впрочем, осадки будут небольшими. На Востоке – ясно.

Прогноз погоды на 9 января / Скриншот из Укргидрометцентра

Обратите внимание! Раньше синоптик Наталья Диденко отметила, что морозный пик придется на 7 – 9 января. Впрочем, уже с 10 января снова потепление.

Кстати, по предварительным прогнозам Укргидрометцентра, средняя месячная температура в январе, вероятно, будет достигать всего 0 – 5 градусов мороза. Тем временем в Крыму – 1 – 2 градуса тепла, что на 1 – 1,5 градуса выше нормы.