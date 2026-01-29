Готовятся все – от ГСЧС до ВСУ: Кулеба предупредил о возможном ударе России в морозы
- Алексей Кулеба заявил, что Россия может готовить новые удары по Украине во время похолодания, которое создает дополнительную нагрузку на энергосистему.
- Вице-премьер поблагодарил Европу и США за помощь.
Алексей Кулеба заявил, что Россия может готовить новые удары по Украине, в частности во время очередного похолодания. Службы, имеющие отношение к защите страны и ликвидации последствий, готовятся к возможным атакам.
Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в комментарии Новости.LIVE.
Что известно о новых ударах по Украине?
Алексей Кулеба объяснил, что погода существенно влияет на работу энергосистемы. Температуры до -20 градусов создают дополнительную нагрузку на нее. В то же время энергетика страдает от систематических атак России, что создает "климатический и энергетический геноцид".
Они (россияне – 24 Канал) делают все, чтобы разрушить нашу энергосистему. Несмотря на это, безусловно, при поддержке наших партнеров, не только в оборудовании, но и поддержке нашей ПВО – мы держим энергетическую систему, она сейчас работает,
– сказал Кулеба.
Самое сложное сейчас, по его словам, в Киеве и Киевской области. В то же время потепление должно снизить потребление электроэнергии. Это даст больше возможностей для планирования графиков поставок, добавил министр.
На следующей неделе мы видим морозы, которые идут, и резкое похолодание. Все службы соответственно готовятся к этому...И готовятся наши Вооруженные силы. Потому что, не секрет, что мы можем ожидать новый удар,
– предупредил Кулеба.
Вице-премьер также поблагодарил за помощь Европе и США. Отдельно он упомянул долгосрочную поддержку Италии, которая выделяет более 100 миллионов евро на восстановление Одессы.
В каком состоянии энергетика Украины?
Также Кулеба сообщил, что в столице и Киевской области ситуация в энергетике улучшается. В то же время без тепла остаются более 900 жилых домов по стране, большинство из них – в Киеве. Работы по восстановлению отопления продолжаются.
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Германия передала первую партию энергооборудования для Украины. Ожидают и новые поставки, которые помогут обеспечить светом миллионы людей.