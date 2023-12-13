Ударят ли сильные морозы на этой недели: синоптики удивили прогнозом

Вскоре через территорию Украины будет проходить циклон. Далее температура воздуха начнет снижаться. Снова вернется морозная погода.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. Ждать ли больших "минусов" в ближайшие дни, пишет 24 Канал.

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Усилится ли мороз в ближайшие дни

Синоптик отметила, ожидается, что циклон будет проходить через территорию Украины уже в четверг. Затем воздушные потоки изменят свое направление. Появится северная составляющая и соответственно поступят более холодные воздушные массы. Так что температура воздуха снова начнет снижаться.

Поэтому в пятницу и конце недели снова вернется морозная погода,

– заметила Наталья Птуха.

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Ориентировочный прогноз погоды на 15 декабря / Скриншот из Укргидрометцентра

Добавим, что в Укргидрометцентре обнародовали прогноз на трое суток. В частности, отметили, что ночью и днем от 4 градусов мороза до 4 тепла, на Закарпатье и Юге страны ночью 0 – 5 тепла, а днем еще даже 5 – 10 тепла.

Отметим, что согласно ориентировочным прогнозам на картах Укргидрометцентра, мороз будет и в субботу, и воскресенье. Правда, в основном ночью. Днем в части областей еще на несколько градусов выше нуля.

Пока самый большой "минус" ожидается на Западе. В частности, ночью 16 декабря на Прикарпатье, предварительно, до 5 градусов мороза. Так что до конца этой недели сильных морозов еще не будет.

К слову, в воскресенье по всей Украине могут пройти дождь и мокрый снег. "Слабые" осадки пока возможны лишь на крайнем Востоке.

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Ориентировочный прогноз погоды на 17 декабря / Скриншот из Укргидрометцентра