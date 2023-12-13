Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. Та чи чекати великих "мінусів" найближчими днями, пише 24 Канал.

Зверніть увагу Україну знову накриють дощі, подекуди з мокрим снігом: коли посиляться опади

Чи посилиться мороз найближчими днями

Синоптикиня зазначила, очікується, що циклон буде проходити через територію України вже у четвер. Опісля повітряні потоки змінять свій напрямок. З'явиться північна складова і, відповідно, надійдуть більш холодні повітряні маси. Тож температура повітря знову почне знижуватися.

Тому в п'ятницю та наприкінці тижня знову повернеться морозна погода,

– зауважила Наталія Птуха.

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Орієнтовний прогноз погоди на 15 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

Додамо, що в Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз на три доби. Зокрема, зазначили, що вночі та вдень від 4 градусів морозу до 4 тепла, на Закарпатті та Півдні країни вночі 0 – 5 тепла, а вдень ще навіть 5 – 10 тепла.

Зауважимо, що згідно з орієнтовними прогнозами на картах Укргідрометцентру, мороз буде й у суботу та неділю. Щоправда, переважно вночі. Вдень у частині областей ще на кілька градусів вище нуля.

Поки найбільший "мінус" очікується на Заході. Зокрема, вночі 16 грудня на Прикарпатті, попередньо, до 5 градусів морозу. Тож щонайменше до кінця цього тижня сильних морозів ще не буде.

До речі, у неділю по всій Україні можуть пройти дощ і мокрий сніг. "Слабші" опади поки ймовірні лише на крайньому Сході.

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