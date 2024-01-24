Вскоре в Украине снова потеплеет. Впрочем, ненадолго. В конце недели могут усилиться морозы.

Ударят ли сильные морозы до конца января, ответила Наталья Птуха. Синоптик Укргидрометцентра отметила, что повышение температуры ожидается уже в среду.

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Будут еще лютые морозы в январе

25 января в Украине ожидается повышение температуры. В течение суток будет от -1 до +5 градусов. Впрочем, в восточных областях несколько прохладнее, в частности, от 2 – 7 мороза.

Примечательно, что уже 26 января циклон, который принесет мокрый снег, начнет выходить в сторону страны-агрессора. Через два дня период осадков в Украине завершится.

Впрочем, в конце недели снова похолодает, заметила синоптик. Однако о сильных морозах пока речь не идет.

"29 января может поступить еще один небольшой атмосферный фронт с северо-запада, но через поле повышенного давления он будет не столь ярко выражен", — отметила Птуха и объяснила, что снег если и будет, то совсем незначительный.

Синоптик прогнозирует, что в последние дни месяца будет больше прояснений, температура снизится.

Мороз практически по всей территории Украины. Какой интенсивности, пока еще сложно говорить. Но сильных морозов, которые у нас были две недели назад, пока не ожидаем,

– подчеркнула Птуха.

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