-20 градусов: какие области накроет значительный мороз

После продолжительного периода аномально теплой погоды похолодание все же пришло в Украину. Морозы усилятся. Кое-где температура может снизиться до -23 градусов.

В каких областях ждать значительного мороза, рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Также объяснил, с чем связано похолодание.

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Где прогнозируют самый большой мороз

Кибальчич обнародовал прогноз на первую неделю нового года. Заметил, что ожидается неустойчивая погода с температурными контрастами.

Синоптик пояснил, что развитие циклонической деятельности на фоне постепенного вторжения арктического холода с севера Европы приведет к ухудшению погоды на большей части Украины в первые дни января. В частности, в середине недели ожидается значительное похолодание в северных, восточных и центральных областях.

В Черниговской и Сумской областях столбики термометров в отдельные дни опустятся ниже -20 градусов. Температурные контрасты повлекут за собой обильные осадки в виде снега, мокрого снега, на Юге преимущественно дожди,

– подчеркнул Кибальчич.

Заметим, по предварительным прогнозам синоптика ночью 3 декабря в Харьковской области ожидалось 11 – 16 мороза. Между тем, на Севере Черниговской и Сумской областей 20 – 23.

Также Кибальчич писал, что в четверг, 4 января, на всей территории Украины сохранится неустойчивая погода с осадками и температурными контрастами.

"Температура воздуха на севере Левобережья ночью 15 – 20 градусов мороза, днем 9 – 14. В южных и юго-западных областях ночью 2 – 7 тепла, днем 6 – 11. В центральных областях ночью 0 – 5 мороза, днем около 0", – отметил синоптик.

Добавим, что по его прогнозу, в пятницу прохладнее всего в северных и Харьковской области. Ночью 15 – 20, днем 11 – 16 мороза.

Далее, 6 января, ночью на Левобережье 15 – 20 градусов, днем 4 – 9 градусов. В западных и южных областях ночью около 0, днем 3 – 8 тепла.

Важно! Это уже вторая зима в условиях полномасштабной войны. Украинские защитники и защитницы продолжают защищать родную землю от российских захватчиков. Герои делают это вне зависимости от погоды.

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