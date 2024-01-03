В яких областях чекати значного морозу, розповів синоптик Ігор Кібальчич. Також пояснив, з чим саме пов'язане похолодання.

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Де прогнозують найбільший мороз

Кібальчич оприлюднив прогноз на перший тиждень нового року. Зауважив, очікується нестійка погода з температурними контрастами.

Синоптик пояснив, що розвиток циклонічної діяльності на тлі поступового вторгнення арктичного холоду з півночі Європи призведе до погіршення погоди на більшій частині України у перші дні січня. Зокрема, в середині тижня очікується суттєве похолодання у північних, східних та центральних областях.

На Чернігівщині та Сумщині стовпчики термометрів в окремі дні опустяться нижче -20 градусів. Температурні контрасти спричинять рясні опади у вигляді снігу, мокрого снігу, на півдні переважно дощі,

– підкреслив Кібальчич.

Зауважимо, за попередніми прогнозами синоптика, вночі 3 грудня в Харківській області очікувалося 11 – 16 морозу. Тим часом на Півночі Чернігівської та Сумської областей 20 – 23.

Також Кібальчич писав, що в четвер, 4 січня, по всій території України утримається нестійка погода з опадами й температурними контрастами.

"Температура повітря на півночі Лівобережжя вночі 15 – 20 градусів морозі, вдень 9 – 14. У південних та південно-західних областях вночі 2 – 7 тепла, вдень 6 – 11. У центральних областях вночі 0 – 5 морозу, вдень близько 0", – зазначив синоптик.

Додамо, що за його прогнозом, у п'ятницю найпрохолодніше в північних і Харківській області. Вночі 15 – 20, вдень 11 – 16 морозу.

Далі, 6 січня, вночі на Лівобережжі 15 – 20 градусів, вдень 4 – 9 градусів. У західних та південних областях вночі близько 0, вдень 3 – 8 тепла.