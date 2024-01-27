В последние дни января еще ударят морозы: где будет самый большой холод

До февраля осталось несколько дней. Впрочем, в конце января морозы снова усилятся.

Синоптики рассказали, когда усилится мороз и какой самый большой минус ждать, передает 24 Канал.

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В Укр гидрометцентре прогнозировали, что в субботу пройдет небольшой снег. Днем на Юге с дождем, а на Западе умеренный и мокрый снег, также иногда налипание мокрого снега. В течение суток 27 января от 4 мороз до 2 градусов тепла. Впрочем, на Юге и Закарпатье 1– 6 тепла.

Небольшой снег в большинстве областей пройдет в воскресенье и ночью понедельника. Ночью днем без осадков. Ночью 3– 8 мороза.

29 января при прояснениях до 11 градусов мороза, днем 0– 5 мороза, в южной части ночью 1– 6 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла,

– отметили синоптики.

Кстати, в Карпатах временами снег. Температура ночью 8– 14, днем 3– 9 градусов мороза.

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Ориентировочный прогноз погоды на 29 января / Скриншот из Укргидрометцентра

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