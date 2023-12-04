В каких областях совсем скоро ударит 14-градусный мороз

В Украине усилятся морозы. Уже этой ночью кое-где столбики термометров опустятся до -14 градусов. Так что холодно будет не только в Карпатах.

Синоптики обнародовали прогноз погоды на ближайшие трое суток. Рассказали, где ждать самых больших "минусов", передает 24 Канал.

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Где ударит 14-градусный мороз

В Укргидрометцентре отметили, что во вторник и среду преимущественно без осадков.

Температура ночью в западных и северных областях 5 – 10 мороза, местами до 14 мороза, днем 0 – 5 мороза. На остальной территории ночью 1 – 6 мороза, днем от 2 мороза до 4 тепла, в Крыму до 8 тепла,

– спрогнозировали синоптики.

Заметим, что, согласно прогнозу на картах, сильные морозы будут на Львовщине, Прикарпатье, Ровенщине и Волыни.

Прогноз погоды на 5 декабря / Скриншот из Укргидрометцентра

7 декабря ночью в южной части, днем в большинстве областей ожидается небольшой снег, а на крайнем Юге с дождем.

На Севере морозы до 10 градусов еще продержатся, днем 1 – 6 градусов. Тем временем на остальной территории ночью 0 – 6 мороза, а днем от 3 мороза до 2 тепла. Кстати, на крайнем Юге до +6.

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Обратите внимание! Ранее в комментарии 24 Каналу синоптик Наталья Птуха называла дату похолодания в Украине. Также представитель Укргидрометцентра ответила, ждать ли в первой декаде декабря 20 и более градусов мороза.

Так вот, по ориентировочным прогнозам, пока очень больших "минусов" не будет. Более того, впоследствии может снова несколько потеплеть.