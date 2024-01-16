Морозы усилятся: какую самую низкую температуру прогнозируют в Украине

Одевайтесь теплее. В Украине снова похолодает. Морозы усилятся уже этой ночью.

Об этом 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра. Также Наталья Птуха ответила, какая будет самая низкая температура.

Кстати говоря Самая морозная ночь по всей Украине: когда будет самый холод

Какая будет самая низкая температура этой недели

В среду на территорию Украины начнет влиять антициклон с Юго-Запада. В результате в большинстве областей будет преобладать погода без осадков. Разве что в Закарпатье и в Карпатах возможен небольшой снег.

Накануне Наталья Птуха рассказала, что ночью на Юге, в восточных областях и Закарпатье ожидается 4 – 9 мороза. На остальной территории 10 – 15 мороза.

Днем 1 – 6 мороза, но в северных, северо-восточных областей 4 – 9. Между тем на Юге и Закарпатье от 3 мороза до 2 тепла.

Ночь на среду морозная по всей Украине, но не такие интенсивные морозы, как были (ранее – 24 Канал),

– подчеркнула Птуха.

Добавила, что более 15 градусов мороза в Украине пока не ожидается. Более того, в четверг может снова потеплеть. Впрочем, ненадолго.

"19-го еще постепенное снижение, а вот 20 января уже практически по всей территории. Ночью 2 – 8 мороза. В южных и восточных областях от 3 мороза кое-где до 3 тепла", – отметила синоптик.