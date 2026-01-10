Где ударят морозы, действительно ли будет до -30 градусов и когда придет потепление: интервью о погоде в Украине

Январь в Украине начался с сильных морозов, снегопадов во многих областях Украины, а также метелей и гололеда на дорогах. В то же время в южных областях держится теплая погода с дождями.

О том, какой будет погода в ближайшее время в январе – продолжатся ли снегопады, будут ли сильные морозы и какие самые низкие минусы вообще возможны, когда и как может начаться потепление, оттепель и дожди – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

К теме Каждый день будет холодать: синоптик ответила, где будет самая низкая температура

Морозы и снег против дождей и тепла: что происходит с погодой в Украине?

В Украине сейчас очень разная погода: в части регионов – сильные морозы, снегопады, штормовые ветры и метели, в других – дожди и плюсовые температуры. С чем связана такая существенная разница?

Украиной проходил активный циклон с Юга, и соответственно он вызвал такие разные погодные условия.

Это классическая физика циклона: он состоит из теплых и холодных секторов. Холодный сектор был над Западом Украины, а теплый – над Юго-Востоком. А вот на границе столкновения холодного и теплого воздуха – это частично северные и центральные области – образовывались такие смешанные фазы осадков и гололед.

Справочно! Наталья Птуха объяснила, что гололед – лед на проводах или на веточках – образуется тогда, когда сверху натекает теплый воздух, а снизу – холодный. Холодный воздух тяжелее, теплый – легче, поэтому осадки начинаются в высоте в виде дождя, а у земли – они замерзают.



В Украине образовывался гололед из-за столкновения холодного и теплого секторов циклона / Фото Unsplash

Именно столкновение холодного и теплого воздуха могли наблюдать украинцы в большинстве северных и центральных областей 8 января.

Однако 9 января циклон, который господствовал над Украиной, начал отходить в северо-восточном, даже северном направлении. Он теряет свою силу и осадки были не такой интенсивности.

10 января в северных и северо-восточных областях еще будут остаточные процессы в виде небольшого снега. А уже за этим циклоном затекает холодный воздух из северных широт, после чего температура по Украине снизится.

Морозы будут везде: какую погоду ждать в ближайшие дни и где возможны -18 градусов?

Поговорим о погоде в ближайшую неделю. Насколько в последующие дни температура снизится по областям? И где будет холоднее всего?

10 января в северной и северо-восточной части Украины температура составит ночью и днем в пределах -7 – -12 градусов. Там также будут проходить осадки.

Но в западных областях и в Винницкой области ночью уже прогнозируют снижение температуры до -13 – -18 градусов. Днем там ожидают – -9 – -14 градусов.

Остальная территория, то есть южные, восточные области, частично центральные, там ночью столбики термометра могут показывать значение от -3 до -8 градусов, а днем – от -2 до +3.

11 января в Украине, кроме крайнего Юго-Востока, прогнозируется дальнейшее снижение температуры где-то на 2 – 7 градусов по сравнению с предыдущей градацией.



Кое-где температура в Украине снизится до -18 градусов / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

То есть, в принципе, у нас значения температуры 11 – 12 января будут во многих регионах Украины составлять от -13 до -18 градусов ночью, а днем – -7 – -12 градусов. А вот Юг и Восток страны: ночью – -8 – -13 градусов, а днем от -2 до -7.

То есть, если 10 и 11 января по Юго-Востоку могут быть и плюсовые значения температуры, то с 12 января уже по всей территории Украины ожидаем минусы как днем, так и в ночные часы.

И, в принципе, такая ситуация в стране будет удерживаться ориентировочно до 15 января. А вот с 17 – 19 января прогнозируем ослабление морозов в дневную часть суток, а на Юге и Западе страны даже могут быть оттепели.

Возможны ли в Украине морозы до -30 градусов

Некоторые СМИ и сайты писали, что в Украине в середине января возможны безумные морозы до -30 градусов, в частности в Киеве и северо-западных областях. Действительно ли ожидать такого существенного похолодания? И если нет, то какие максимальные значения морозов прогнозируют сейчас?

Эта информация взята из открытых источников одной из многих прогностических моделей, которую представляет сайт Ventusky, насколько я знаю.

Там представлена одна расчетная модель. А наши синоптики используют их несколько, в дополнение к текущим данным. Различные расчетные данные есть в открытом доступе, они могут охватывать достаточно длительный период. Но, опять же, смотреть прогноз больше, чем на 5 дней, не стоит, потому что он может кардинально измениться. И уже неоднократно были подобные ситуации.

По нашим данным, как раз-таки с 17 января должны быть послабления морозов. Ожидаем пока так. Конечно, будем уточнять информацию, если будут определенные изменения, то сообщим населению.

Но лучше смотреть прогноз на ближайшие 5 суток.

До 14 января у нас температура в ночные часы в западных, северных, большинстве центральных областях будет составлять от -12 до -18 градусов. Кое-где до -20 даже могут опуститься столбики термометров в северной части Украины. Но днем там стабильно -17 – -13 градусов.

Поэтому пока ориентируемся на эти данные и показатели и доверяем только официальным прогнозам.

Являются ли нынешние морозы и снегопады аномальными для Украины?

Насколько вообще такая погода с затяжными морозами и метелями является типичной именно для января? Вписываются ли нынешние температурные колебания в климатическую норму этого периода?

Ничего аномального в целом нет. Мы всегда подчеркиваем то, что наша территория расположена так, что у нас могут быть достаточно разные проявления погоды, особенно в зимний период.

Это просто в разрезе последних десятилетий, когда у нас в целом по планете климат меняется и, соответственно, его изменения чувствуем и мы, особенно в том, что в большинстве месяцев и лет последних температурные показатели выше климатической нормы.

Но мы всегда подчеркиваем, что исключения могут быть. И в наших широтах может быть затекание холодного арктического воздуха.



Погода, которая есть сейчас в Украине, проходит в пределах климатической нормы / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

В принципе, у нас почти каждую зиму происходит затекание арктического воздуха с различными интенсивностями, различными продолжительностями.

Но было буквально несколько зим, когда зимняя погода не наступила. Например, это сезоны 2019 – 2020 годов. Тогда так, действительно, не было даже метеорологической зимы. То есть среднесуточная температура не опускалась даже больше чем на 0 градусов.

Ежегодно такие холодные периоды зимой бывают, просто разной интенсивности. Но чего-то аномального, каких-то даже экстремальных значений, пока в ближайшей синоптической перспективе на 5 дней мы не видим.

Потепление продолжится или придут морозы: какая будет погода на Юге?

Относительно погоды на Юге Украины, ожидаются ли в ближайшие дни там снег и морозы? Или наоборот будут еще более мягкие погодные условия?

Если идет снег, то это и будут мягкие погодные языки. Потому что когда идет снег, то нет сильных морозов.

Именно по Юго-Востоку и Востоку, то 10 – 11 января там утром и днем ожидается умеренный, мокрый снег и дождь.

Там отдельно идет свой процесс: наблюдается атмосферный фронт. Даже образование локального циклона может быть, местами налипание мокрого снега, гололед. Поэтому надо внимательно следить за предупреждениями на местах.

И 11 января также в юго-восточной части прогнозируют снег, днем с дождем, местами налипание мокрого снега. Кое-где порывы ветра могут быть. Но, в принципе, 12 января все это постепенно и там также будет прекращаться.

Небольшой снег может пролетать в западных областях 12 января. Но, в большинстве областей, в принципе, будет более спокойная погода, без осадков. И вследствие прояснений, когда они будут в ночные часы благодаря холодному антициклону, то могут быть достаточно низкие значения температур.

Возможны ли схождение лавин в Карпатах или другие опасные погодные явления?

Относительно погоды в Карпатах, поскольку лыжный сезон сейчас в самом разгаре, можете сказать, какой будет температура в горах и прогнозируют ли синоптики угрозу схождения лавин?

Лавины образуются, когда есть колебания температур. Сейчас в регионе Карпат наблюдается достаточно равномерное снижение температуры.

Там образуется снежный покров, сама температура снизилась. Но, конечно, наши специалисты-гидрологи следят за лавинными предупреждениями. Они такие достаточно ситуативные, поэтому их надо мониторить ежедневно.

Они у нас на сайте гидрометцентра представлены, поэтому можно с ними ознакомиться.



В Карпатах сейчас снижается температура и образуется снежный покров / Фото ГСЧС Ивано-Франковской области

Сейчас Укргидрометцентр часто объявляет из-за непогоды желтый или оранжевый уровень опасности. Есть ли в ближайшее время угроза красного уровня?

Сейчас о красном уровне опасности речь не идет. И даже у нас уже и на 10 января остается только желтый уровень.

То есть кое-где гололедица местами еще может быть. Но в целом, в принципе, уже стабилизируется синоптическая ситуация. И уже таких предупреждений в ближайшие дни, скорее всего, будем избегать.



Предупреждение Укргидрометцентра о непогоде в части Украины, желтый уровень опасности / Скриншот

Что стоит делать в погоду с морозами, снегом и гололедом?

На фоне сильных морозов, метелей и гололеда, какие советы вы бы дали украинцам, как пережить такую непогоду?

Это уже, конечно, достаточно индивидуально. Мы, как синоптики, только прогнозируем, какие погодные условия у нас будут преобладать. А уж как на них реагировать, это дело каждого.

Конечно, мы сейчас уже не говорим о циклоне – он прошел.

Что касается гололеда, то стоит осторожно ходить, смотреть под ноги. Эта ледовая корка образовалась в некоторых северных и центральных областях. Хотя снегом она сейчас немного припорошилась, но все равно под снегом есть этот лед, и он, конечно, скользкий, поэтому внимательно и осторожно относитесь к этому.



Украинцам стоит быть осторожными на дорогах и смотреть под ноги из-за гололеда / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

И поскольку усиливаются морозы, а мы уже в разрезе последних 10 лет немножко отвыкли от этого, потому что они бывают, но короткие периоды, то, конечно, надо тепло одеваться, позаботиться о своем гардеробе и, возможно, немножко меньше находиться на открытом воздухе, когда вот такие низкие значения температуры.