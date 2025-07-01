Она сказала "да": защитник Мариуполя, который вернулся из плена, сделал предложение любимой

Морской пехотинец Давид Прадченко, который провел в российском плену более трех лет, 19 апреля вернулся домой. После освобождения он сделал предложение своей любимой девушке Оксане.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Западный региональный центр Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

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Морпех сделал предложение любимой после возвращения из плена

Давид Прадченко провел в российском плену 1104 дня. Боец был одним из тех, кто оборонял Мариуполь в первые месяцы полномасштабного вторжения.

19 апреля этого года защитник вернулся домой в рамках 63-го обмена пленными.

Это фантастический юноша, который очень любит Украину, свою семью и любимую девушку Оксану,

– рассказали в Координационном штабе.

После возвращения Давид сделал Оксане предложение руки и сердца, и она ответила "да".

Нам было за честь, вместе с командой Офиса поддержки семей военных, приобщиться к организации этого праздника,

– добавили представители Коордштаба.

Морпех Давид Прадченко сделал предложение любимой: смотрите видео

Напомним, 23 июля Украина и Россия также провели очередной обмен пленными. В этот день из плена вернулись военнослужащие ВСУ, в частности из подразделений ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а также бойцы Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.