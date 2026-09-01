О том, как именно украинская баллистика изменит ситуацию на войне, рассказал 24 Каналу бывший разведчик-снайпер Корпуса морской пехоты США, воюющий на стороне Украины, Мэттью Сэмпсон. Также экс-министр обороны Михаил Федоров отметил, что первое боевое применение украинских баллистических ракет против стратегических целей на территории России ожидается уже в течение следующих 3 – 6 месяцев.

Как баллистика повлияет на моральный дух россиян?

По словам военного, появление у Украины возможности наносить точные баллистические удары по территории России ускорит ключевые процессы и заставит врага осознать реальность войны.

Люди в России тогда на собственном опыте почувствовали бы, что такое война такого масштаба. И это имело бы очень серьезные последствия. Очень трудно донести это даже до военных, не говоря уже о гражданских, пока они сами не столкнутся с этим на собственном опыте, пока такая ракета не упадет где-то рядом и они не увидят собственными глазами, какие разрушения она способна причинить,

– подчеркнул Мэтью Сэмпсон.

Он подчеркнул, что высокая точность наведения и значительная дальность такого вооружения позволяют поражать конкретные здания и военные объекты, а не просто нацеливаться на условный город в целом.

Почему подход Украины отличается от подхода России?

Бывший разведчик отметил, что Россия регулярно наносит удары по гражданской инфраструктуре и больницам, игнорируя любые правила ведения войны. В то же время Силы обороны Украины поражают исключительно законные военные цели противника.

Если Украина сможет производить баллистические ракеты и наносить ими удары по военным целям, вероятно, это окажет значительное влияние на моральный дух россиян и станет положительным фактором для нас на Западе,

– подытожил американский доброволец.

Ранее Мэттью Сэмпсон в своем интервью 24 Каналу отмечал, что возможная масштабная мобилизация в России также не запугает украинских защитников, а лишь создаст больше целей для ВСУ и ускорит внутреннюю дестабилизацию в России.

Американский бывший разведчик рассказал, как украинская баллистика изменит ход войны: смотрите видео