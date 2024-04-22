Военного осудили за отказ форсировать Днепр: морпех заявляет об ухудшении после контузии

Морпех одной из бригад ВСУ получил 5 лет заключения за отказ выполнять приказ форсировать Днепр и закрепляться на противоположной стороне. Военнослужащий отказался, ссылаясь на ухудшение после контузии, свидетели также назвали другие причины и рассказали некоторые детали.

Во время боевых действий на Херсонщине военнослужащий одной из бригад морской пехоты отказался выполнять приказ командира форсировать реку Днепр и закрепиться на противоположном берегу, в селе Крынки. На днях Снигиревский райсуд Николаевской области принял решение приговорить за это морпеха к 5 годам лишения свободы.

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Что происходило на построении перед форсированием

По материалам дела, уроженец Ивано-Франковской области Юрий М. проходил службу по мобилизации в должности стрелка-оператора одной из бригад морской пехоты. На построении 5 ноября 2023 года командир роты приказал подчиненным форсировать реку Днепр в направлении села Крынки и занять там перекресток дорог. Вероятно, предусматривая возможность отказа подчиненных выполнить приказ, командир роты записывал построение на мобильный телефон.

Морпех публично отказался выполнять приказ командира. Впоследствии против него открыли уголовное производство за неповиновение, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке. Задержали военнослужащего позже – 11 декабря. Отказ военного от выполнения приказа командир зафиксировал на камеру телефона.

Подсудимый вину не признал

Он аргументировал это тем, что ранее, во время боевых действий, получил контузию и предупреждал командиров об ухудшении здоровья из-за этого. Также он просил разрешить пройти ему ВВК. Впрочем, комиссия не обратила внимания на его жалобы и признала годным для прохождения военной службы. В ноябре 2023 года морпех чувствовал себя плохо как в физическом, так и в морально-психологическом состоянии.

Также, по его словам, у него на содержании есть ребенок с инвалидностью и бабушка преклонного возраста, из-за чего он попросил суд не назначать ему наказание в виде реального лишения свободы.

Что говорят свидетели

Другие военнослужащие роты морской пехоты, где служил боец, рассказали, что он отказался выполнить приказ командира, поскольку боится воды. На состояние здоровья или плохое психологическое состояние подсудимый не жаловался.

Те, кто были на построении, также рассказали, что отказ от выполнения приказа сильно ухудшил психологический климат в подразделении.

Позиция суда относительно инцидента

В суде исследовали позиции сторон и показания свидетелей и отметили, что приказ командира роты на форсирование реки Днепр не носил "явно преступного содержания, в связи с чем подлежал безоговорочному и неукоснительному выполнению со стороны последнего". Поэтому, в соответствии с требованиями Конституции Украины, Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины и Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, военный должен был выполнить приказ командира.

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