Під час бойових дій на Херсонщині військовослужбовець однієї з бригад морської піхоти відмовився виконувати наказ командира форсувати річку Дніпро та закріпитись на протилежному березі, в селі Кринки. Днями Снігурівський райсуд Миколаївської області ухвалив рішення засудити за це морпіха до 5 років позбавлення волі.

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Що відбувалось на шикуванні перед форсуванням

За матеріалами справи, уродженець Івано-Франківщини Юрій М. проходив службу за мобілізацією на посаді стрільця-оператора однієї з бригад морської піхоти. На шикуванні 5 листопада 2023 року командир роти наказав підлеглим форсувати річку Дніпро в напрямку села Кринки та зайняти там перехрестя доріг. Ймовірно, передбачаючи можливість відмови підлеглих виконанувати наказ, командир роти записував шикування на мобільний телефон.

Морпіх публічно відмовився виконувати наказ командира. Згодом проти нього відкрили кримінальне провадження за непокору, вчинену в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці. Затримали військовослужбовця пізніше – 11 грудня. Відмову військового від виконання наказу командир зафіксував на камеру телефону.

Підсудний провину не визнав

Він аргументував це тим, що раніше, під час бойових дій, отримав контузію та попереджав командирів про погіршення здоров’я через це. Також він просив дозволити пройти йому ВЛК. Втім, комісія не звернула уваги на його скарги і визнала придатним для проходження військової служби. В листопаді 2023 року морпіх почував себе погано як у фізичному, так і у морально-психологічному стані.

Також, за його словами, у нього на утриманні є дитина з інвалідністю і бабуся похилого віку, через що він попросив суд не призначати йому покарання у вигляді реального позбавлення волі.

Що говорять свідки

Інші військовослужбовці роти морської піхоти, де служив боєць, розповіли, що він відмовився виконати наказ командира, оскільки боїться води. На стан здоров’я чи поганий психологічний стан підсудний не скаржився.

Ті, хто були на шикуванні, також розповіли, що відмова від виконання наказу сильно погіршила психологічний клімат у підрозділі.

Позиція суду щодо інциденту

У суді дослідили позиції сторін та покази свідків і зазначили, що наказ командира роти на форсування річки Дніпро не носив "явно злочинного змісту, у зв'язку з чим підлягав беззастережному та неухильному виконанню з боку останнього". Тому, відповідно до вимог Конституції України, Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, військовий повинен був виконати наказ командира.

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