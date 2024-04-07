Утім, як зазначила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, спроби ворога були безрезультатними.
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Окупанти протестували нову тактику
Там (у районі Кринок – 24 Канал) ворог випробовував нову тактику. Днями в зведеннях Генштабу ви могли бачити, що фігурували вагомі цифри штурмів до 16 доходило, вони намагались підібрати тактику, яка буде для них результативною,
– зауважила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
Як зазначила Наталія Гуменюк, російські загарбники створили значну кількість малих груп для штурму. Вони за "методикою тарганів" намагалися плацдарми ЗСУ атакувати з різних боків. Правда, успіхів ця тактика ворогові не принесла.
Були відбиті всі штурми. Наразі окупанти знову перейшли до більш сталої і звичної тактики – 6 штурмів за минулу добу, які теж не мали успіху,
– підкреслила Наталія Гуменюк.
Україна результативно використовує FPV-дрони
Слід зауважити, що на лівобережжі Херсонської області використання нашими військовими FPV-дронів дуже результативне. Тим часом безпілотники ворога іноді не долітають навіть до середини Дніпра. Водночас окупанти можуть бити дронами і по позиціях наших військових на лівому березі.
Там теж наші підрозділи. Тому ми працюємо над тим, щоб ефективність радіоелектронної боротьби була максимальна потужна й допомагаємо нашим підрозділам збирати гроші на РЕБ і облаштовувати ці станції,
– зазначила Наталія Гуменюк напередодні.
Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України зауважила, що наземні сили мають потужні складнощі з морально-психологічним станом живої сили. Крім того, вони змушені підтягувати нові резерви.