Росіяни на окупованій частині Херсонщини дуже нервують. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, наголосивши, що лякає їх саме точність, з якої українські захисники їх накривають.
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ЗСУ поцілили по розташуванню російських офіцерів
Андрющенко зазначив, що наразі не відомі точні втрати ворога, але люди повідомляють, що окупанти "пакують", бо приліт був дуже влучний. Що важливо, влучили не по звичайній казармі, а по "нормальному розташуванню" – там були російські офіцери.
"За останні дні наприкінці тижня це вже другий випадок, коли по окупованій Херсонщині такий вдалий удар. Там не десятки людей йде рахунок. Там не за кількістю, а за якістю наші б'ють", – повідомив радник міського голови Маріуполя.
Що відбувається на окупованих територіях: останні новини
- В окупованому Маріуполі фіксують дедалі більше випадків захворювання холерою, насамперед серед дітей. Водночас загарбники не поспішають запроваджувати карантин. Ситуація загрозлива, а колапс медичної системи та проблеми з каналізацією лише ускладнюють ситуацію.
- На окупованій частині Запоріжжя Росія почала призов. Ворог сконцентрований на тому, щоб затягнути наших людей до лав окупаційного війська. Крім того, ПВК "Вагнера" вербує українців воювати в Африці.
- На окупованій Херсонщині вирішили показати загарбникам, що їм тут не місце. На лівобережжі за допомогою безпілотників встановили український прапор. Це зробив Екіпаж БпЛА одного з підрозділів 124 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.
- У Херсонській області росіяни скоїли черговий воєнний злочин. Окупанти біля Кринків розстріляли трьох беззбройних військовополонених.