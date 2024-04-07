Россияне на оккупированной части Херсонщины очень нервничают. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, подчеркнув, что пугает их именно точность, с которой украинские защитники их накрывают.

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ВСУ попали по расположению российских офицеров

Андрющенко отметил, что пока не известны точные потери врага, но люди сообщают, что оккупанты "пакуют", потому что прилет был очень точный. Что важно, попали не по обычной казарме, а по "нормальному расположению" – там были российские офицеры.

"За последние дни в конце недели это уже второй случай, когда по оккупированной Херсонщине такой удачный удар. Там не десятки людей идет счет. Там не по количеству, а по качеству наши бьют", – сообщил советник городского головы Мариуполя.

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