ВСУ уничтожили российский наблюдательный пункт на терриконе: адское видео

9 апреля 2023, 15:48
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Источник:

Военно-морские Силы ВСУ

Украинские воины продолжают защищать родную землю от русских захватчиков. В Донецкой области наши защитники уничтожили пункт наблюдения врага, размещен на терриконе.

Кадры мощного уничтожения оккупантов на терриконе обнародовали в сети. Об этом сообщает 24 Канал.

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Морпехи уничтожили наблюдательный пункт врага

В Донецкой области аэроразведчики 35-й ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Остроградского обнаружили наблюдательный пункт врага. Оккупанты разместили его на одном из терриконов. Впрочем, наши воины мощно ударили по захватчикам из дрона.

Обнаружили и уничтожили,
– подчеркнули в ВМС.

Как морпехи уничтожили российский наблюдательный пункт: смотрите видео

Что такое террикон

Это отвалы, искусственная насыпь из пустых пород, вытянутых при подземной разработке залежей угля и других полезных ископаемых.

Источник: Wikipedia

Потери России в полномасштабной войне против Украины

Россия, напавшая на Украину, понесла огромные потери в личном составе и технике своего войска. В частности, с 24 февраля 2022 года наши воины уже уничтожили:

  • оккупантов – 178 150,
  • танков – 3 636 единиц,
  • боевых бронированных машин – 7 024 единиц,
  • артиллерийских систем – 2 740 единиц,
  • РСЗО – 533 единиц,
  • средств ПВО – 282 единицы,
  • самолетов – 307 единиц,
  • вертолетов – 292 единицы,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 2 312 единиц,
  • крылатых ракет – 911 единиц,
  • кораблей – 18 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 602 единиц,
  • специальной техники – 309 единиц.

Автор: Юлія Лобурак