ВСУ уничтожили российский наблюдательный пункт на терриконе: адское видео
Источник:Военно-морские Силы ВСУ
Украинские воины продолжают защищать родную землю от русских захватчиков. В Донецкой области наши защитники уничтожили пункт наблюдения врага, размещен на терриконе.
Кадры мощного уничтожения оккупантов на терриконе обнародовали в сети. Об этом сообщает 24 Канал.
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Морпехи уничтожили наблюдательный пункт врага
В Донецкой области аэроразведчики 35-й ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Остроградского обнаружили наблюдательный пункт врага. Оккупанты разместили его на одном из терриконов. Впрочем, наши воины мощно ударили по захватчикам из дрона.
Обнаружили и уничтожили,
– подчеркнули в ВМС.
Как морпехи уничтожили российский наблюдательный пункт: смотрите видео
Что такое терриконЭто отвалы, искусственная насыпь из пустых пород, вытянутых при подземной разработке залежей угля и других полезных ископаемых.
Источник: Wikipedia
Потери России в полномасштабной войне против Украины
Россия, напавшая на Украину, понесла огромные потери в личном составе и технике своего войска. В частности, с 24 февраля 2022 года наши воины уже уничтожили:
- оккупантов – 178 150,
- танков – 3 636 единиц,
- боевых бронированных машин – 7 024 единиц,
- артиллерийских систем – 2 740 единиц,
- РСЗО – 533 единиц,
- средств ПВО – 282 единицы,
- самолетов – 307 единиц,
- вертолетов – 292 единицы,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2 312 единиц,
- крылатых ракет – 911 единиц,
- кораблей – 18 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 602 единиц,
- специальной техники – 309 единиц.