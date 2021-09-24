Морпехи отработали высадку с судна и обеспечили десантирование подразделения с вертолетов Ми-8

На Приазовье состоялись тактические учения десантно-штурмовой роты морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ. Это произошло в рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия – 2021".

Учения продлятся до 30 сентября. Они будут проходить на всех основных военных полигонах, а также в акватории Черного и Азовского морей.

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На Приазовье – мощные учения

По замыслу учений, совместными действиями подразделения осуществили блокирование общевойскового резерва условного противника,

– говорится в сообщении.

Более того, морские пехотинцы под прикрытием катерной группы Военно-Морских сил ВСУ и Государственной пограничной службы Украины:

осуществили высадку с поисково-спасательного судна на побережье;

обеспечили десантирование подразделения с вертолетов Ми-8.

На Приазовье состоялись учения десантно-штурмовой роты морской пехоты / Фото "Армия Inform"

Кстати, во время подготовки стратегических командно-штабных учений учли современные подходы к применению войск (сил) стран-членов НАТО, а также опыт вооруженных конфликтов последних лет, антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

Коротко о последних учениях ВСУ