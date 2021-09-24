Морпехи отработали высадку с судна и обеспечили десантирование подразделения с вертолетов Ми-8
Источник:"Армія Inform"
На Приазовье состоялись тактические учения десантно-штурмовой роты морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ. Это произошло в рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия – 2021".
Учения продлятся до 30 сентября. Они будут проходить на всех основных военных полигонах, а также в акватории Черного и Азовского морей.
К теме Офицер ВСУ подает встречный иск против блогерши Онацкой, которая выбирала Россию вместо Украины
На Приазовье – мощные учения
По замыслу учений, совместными действиями подразделения осуществили блокирование общевойскового резерва условного противника,
– говорится в сообщении.
Более того, морские пехотинцы под прикрытием катерной группы Военно-Морских сил ВСУ и Государственной пограничной службы Украины:
- осуществили высадку с поисково-спасательного судна на побережье;
- обеспечили десантирование подразделения с вертолетов Ми-8.
На Приазовье состоялись учения десантно-штурмовой роты морской пехоты / Фото "Армия Inform"
Кстати, во время подготовки стратегических командно-штабных учений учли современные подходы к применению войск (сил) стран-членов НАТО, а также опыт вооруженных конфликтов последних лет, антитеррористической операции и операции Объединенных сил.
Коротко о последних учениях ВСУ
- 20 сентября в Украине начались военные учения Rapid Trident-2021. Участие в них приняли участие представители Командования Сухопутных войск ВСУ оперативного командования "Восток", военные из США и стран-партнеров.
- Учения "Объединенные усилия-2021" стартовали 22 сентября. В них принимают участие 15 стран, 11 из которых являются членами НАТО и 4 страны – это наши партнеры.
- 23 сентября в рамках учений "Объединенные усилия – 2021" на Херсонщине военные провели имитационные стрельбы по реальным целям. Они создали обстановку, которая имитировала воздушное нападение врага.