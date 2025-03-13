Морпехи показали, как уничтожили штурмовые группы России и КНДР в приграничье Сумщины

Украинские защитники отбили вражеские штурмы в приграничье. Морские пехотинцы нанесли мощные удары по группам российско-северокорейских войск.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 36 ОБрМП.

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Морпехи уничтожили вражеские штурмовые группы в приграничье Сумщины

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского показали, как уничтожают штурмовые группы российско-корейских солдат в пограничье.

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Морпехи ликвидировали российско-корейских штурмовиков: смотрите видео

Кстати, УП, со ссылкой на собственные источники, пишет, что, на видео, которое бригада обнародовала 13 марта, зафиксировано отражение штурмовых действий врага на отрезке Свердликово Курской области – Новенькое Сумской области.

Также отметили, что тогда в течение суток агрессор понес потери личного состава, – 8 убитых и 26 раненых. Кроме того, морпехи уничтожили 7 вражеских квадроциклов.