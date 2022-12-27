Морпих Дианов вернулся после операции на руке из США
Источник:ТСН
Морпих Михаил Дианов вернулся из США, где провели успешную операцию на руке. Воин признается, что сейчас чувствует себя немного плохо из-за обезболивающих, которые теперь приходится принимать.
Первым делом по возвращении из США морпех Михаил Дианов отправился домой, чтобы посмотреть, какую елку там установили. Впереди воина долгая реабилитация.
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Как чувствует себя Михаил Дианов
После операции у воина болит рука, поэтому приходится постоянно принимать обезболивающие. Из-за них военный чувствует себя скверно, однако не теряет свой оптимизм.
Во время операции у Михаила Дианова взяли кусок кости с бедра и вставили в изуродованную руку. После ранения и плена воин потерял 4 сантиметра руки.
Михаил Дианов говорит, что еще поедет в США и будет доносить до американцев, что у них лучшее оружие, а у нас лучшие воины.
Надо ехать еще, дальше посыл Украины доносить до американцев, что у них лучшее оружие, у нас – самая лучшая армия. Симбиоз. Чтобы мы скорее выиграли войну, не надо ее затягивать,
– говорит воин.
Что известно о Михаиле Дианове
- 21 сентября Михаила Дианова вернули из плена. Во время обмена в Украину вернулись многие другие защитники "Азовстали".
- По возвращению Дианова военная сестра рассказала, что кость в его руке не срослась. Так что лечение и восстановление будет длиться долго.
- Известно, что 42-летний Михаил Дианов родом из Тернополя. Он старший сержант 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.
- У защитника Мариуполя были шаровые ранения в обеих ногах и раздроблена кость правой руки. После освобождения из русского плена у Дианова не было 4 сантиметра кости, так что были необходимы деньги на лечение.
- Семья Дианова открыла сбор и украинцы отправили им более 23 миллионов гривен. Впоследствии освобожденный из плена боец заявил, что решил отдать средства на лечение собратьев, ведь с лечением ему поможет спонсор
- Воин перечислил первые 3 миллиона гривен Ассоциации семей защитников "Азовстали".