Морпих Дианов вернулся после операции на руке из США

Морпих Михаил Дианов вернулся из США, где провели успешную операцию на руке. Воин признается, что сейчас чувствует себя немного плохо из-за обезболивающих, которые теперь приходится принимать.

Первым делом по возвращении из США морпех Михаил Дианов отправился домой, чтобы посмотреть, какую елку там установили. Впереди воина долгая реабилитация.

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Как чувствует себя Михаил Дианов

После операции у воина болит рука, поэтому приходится постоянно принимать обезболивающие. Из-за них военный чувствует себя скверно, однако не теряет свой оптимизм.

Во время операции у Михаила Дианова взяли кусок кости с бедра и вставили в изуродованную руку. После ранения и плена воин потерял 4 сантиметра руки.

Михаил Дианов говорит, что еще поедет в США и будет доносить до американцев, что у них лучшее оружие, а у нас лучшие воины.

Надо ехать еще, дальше посыл Украины доносить до американцев, что у них лучшее оружие, у нас – самая лучшая армия. Симбиоз. Чтобы мы скорее выиграли войну, не надо ее затягивать,

– говорит воин.

Что известно о Михаиле Дианове