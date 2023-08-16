Боятся далеко отплывать: в ВМС ответили, что с кораблями России после атак морских дронов

Корабли России в Черном море все чаще атакуют морские дроны. Поэтому врагу приходится держать свои судна как можно ближе к берегу. В том числе, так считают в Военно-морских силах.

Все мы помним, как в начале августа морские дроны атаковали русский десантник "Оленогорский горняк". В среду, 16 августа, спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона констатировал, что, в частности, этот удар заставил Россию более тщательно следить за своими кораблями, – информирует 24 Канал.

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Реакция России на атаки морских дронов

Очевидно, что Черноморский флот вражеского государства все чаще будет под прицелом. Если оккупантам это не нравится, они прекрасно знают, что делать – убираться с наших территорий и морского пространства.

Что касается последствий (атаки морских дронов – 24 Канал). Так, в результате этих событий они стали держаться подальше от основной своей морской базы. Напоминаю, что в Черном море Севастополь является основной морской базой Черноморского флота и вторая база – это Новороссийск,

– подчеркнул Плетенчук.

Кроме того, спикер ВМС Украины отметил, что российские корабли пытаются не отплывать далеко от берегов, входящих в Россию, которую официально признают в мире. То есть речь идет о северо-восточном берегу Черного моря.

Поэтому да. Это влияет (удары морских дронов по русскому флоту – 24 Канал). Лишний раз они не выходят в те участки моря, ведь могут получить какие-либо повреждения. И это заметно.

Подбитие корабля "Оленогорский горняк"