Заметим, под удар судно попало в ночь на 4 августа. Впоследствии стало известно, что это спецоперация Службы безопасности Украины и Военно-морских сил. Уже 9 августа авторитетные международные издания опубликовали спутниковые фото, на которых виден поврежденный корабль.

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Десантное судно ремонтируют

Как пишут в издании Sky News, "Оленогорский горняк" находится в порту города Новороссийска, который имеет выход к Черному морю.

По мнению аналитиков из "Радио Свободы", туда его отбуксировали, очевидно, для ремонта после атаки украинского беспилотника.

Фото сделано 8 августа. Как мы предполагали накануне, корабль отбуксирован для ремонта в плавучий док в порту Новороссийска.

Что такое плавучий док Это судно технического флота, предназначенное для подъема из воды и последующего спуска на воду другого корабля. Также его используют для ремонта или транспортировки суден.

Источник: Википедия



"Оленогорский горняк" в порту Новороссийска / Изображение из материала Sky News

Следует сказать, что отбуксовывали десантный корабль в порт два судна. Они также попали на один из спутниковых снимков.



Поврежденный российский десантный корабль отбуксовывают в порт / Фотография Sky News

Обратите внимание! "Оленогорский горняк" мог перевозить танки и другую технику русской армии. Борт одного такого корабля вмещает 13 единиц танков. В результате удара по судну был частично поврежден его левый борт. Момент атаки попал на видео. Как морской дрон атаковал русский десантный корабль: смотрите видео 24 Канала Некоторые эксперты убеждены, что Россия не сможет использовать "Оленогорский горняк" до конца войны из-за повреждений

Отметим, что Новороссийск является крупнейшим торговым портом на юге России. Его использует враждебное государство, в частности для транзита и экспорта сотен тысяч баррелей нефти. Поэтому, кстати, в Соединенных Штатах очень опасаются ударов по этому объекту.

Собственно, как пишут в Financial Times, атаки на инфраструктуру этого порта и его корабли могут привести к росту цен на нефть во всем мире, что крайне невыгодно для Вашингтона особенно сейчас – накануне президентских выборов в 2024 году.

Расположение Новороссийска: смотрите на карте от Google maps

В то же время представитель Главного управления разведки Андрей Юсов называет атаки по таким целям законными, поскольку, скажем, порт в Новороссийске является базой для кораблей Черноморского флота России. Как известно, его судна враг активно использует при обстреле нашего государства.

По словам спикера ГУР, взрывы на объектах, пока контролируемых Россией, с каждым днем будут раздаваться чаще. Среди прочего, Украина нанесла удар по танкеру Sig враждебной державы 5 августа. Также вблизи Новороссийска. Это судно транспортировало нефть, в частности, в Сирию, из-за чего находилось под санкциями США.