Украина оснастила морские дроны торпедами или меньшими БпЛА для атак в Черном море

Украинские морские дроны оснастили торпедами или меньшими морскими дронами-камикадзе для поражения надводных целей в Черном море.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Militarnyi.

Смотрите также Бюджеты 3 лет войны: как Украина распорядилась триллионами гривен через Prozorro – анализ

Что известно об обновленном украинском дроне

Так, видео модернизированного морского дрона показали российские военкоры. Согласно их заявлению, видео было снято во время атаки украинских беспилотников на газодобывающую инфраструктуру в Черном море.

На видео видно, как украинский морской дрон выпустил по цели или меньший дрон, или легкую торпеду, после чего начал разворот на обратный курс. Точно определить, какое именно средство поражения использовано, к сожалению, не позволяет качество видео.

Российские пропагандисты заявляют, будто на видео дрон "Магура-Веном", оснащен спаренным ПЗРК и двумя пулеметами. Однако аналитики отмечают, что в открытом доступе найти хотя бы какие-то упоминания о существовании такого дрона не удалось.

Россияне проиллюстрировали новость графическим изображением дрона KATRAN "VENOM", однако дрон снятый на видео имеет значительные конструктивные отличия от этой иллюстрации. Поэтому определить, какой именно дрон переоборудовали пока невозможно.

Изображение морского дрона KATRAN "VENOM" / фото из открытых источников