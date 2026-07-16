Как сообщают официальные представители Службы безопасности Украины, в Черном море прошла масштабная и результативная спецоперация с использованием надводных беспилотников. Главными целями украинских морских дронов стали два больших танкера "Louise 1" и "Banda", входящие в состав так называемого "теневого флота" России.

Как произошла атака на российские танкеры?

Точные координаты и время проведения атаки пока остаются в тайне из соображений безопасности, однако известно, что оба вражеских судна получили существенные повреждения.

Благодаря филигранной работе операторов СБУ во взаимодействии с Военно-морскими силами дроны смогли незаметно приблизиться к целям и нанести точные удары по корпусам танкеров.

По кораблям работали морские дроны СБУ "Мамай": смотрите видео

Суда "Louise 1" и "Banda" играли ключевую роль в нелегальных схемах Москвы по экспорту нефтепродуктов в обход международных санкций.

В частности, танкер "Louise 1" задействован в транспортировке российской сырой нефти в период действия нефтяного эмбарго стран G7 и ЕС. Это судно перевозило российскую нефть из портов Балтийского и Черного морей, регулярно отключая систему автоматической идентификации. Только в 2026 году он перевез почти 3 миллиона тонн нефти марки Urals. Танкер "Banda" перевозил нефть из портов Усть-Луга, Керчи, Новороссийска и Находки.

Во время атаки морских дронов СБУ российская авиация пыталась их уничтожить, открывая пулеметный огонь и сбрасывая авиабомбы, однако безуспешно.

Какие последствия будет иметь спецоперация СБУ?

Каждый удар по "теневому флоту" – это прямой удар по способности России продолжать агрессию,

– говорится в сообщении СБУ.

Систематическое уничтожение таких судов не только наносит прямой финансовый ущерб агрессору, но и значительно повышает стоимость фрахта и страхования для любых других компаний, осмеливающихся участвовать в российских контрабандных схемах.

Эта операция стала логическим продолжением комплексной стратегии Службы безопасности Украины по демилитаризации Черноморского бассейна и вытеснению российского влияния с ключевых морских маршрутов.

Украинские надводные дроны продолжают круглосуточно патрулировать акваторию, превращая ее в максимально опасную зону для любых кораблей, обслуживающих интересы российского военно-промышленного комплекса.

Напомним, что в ночь на 13 июля СБУ провела масштабную спецоперацию, одновременно нанеся удары по десятку военных и логистических объектов России и оккупированного Крыма. Под удар попали патрульные катера, авиабаза "Багерово", три радиолокационные станции, паромы в Керчи и порту "Кавказ", резервуары с нефтепродуктами, железнодорожный состав с цистернами.