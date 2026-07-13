Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию, нанеся удар по более чем 10 военным, логистическим и топливным объектам на территории России и в оккупированном Крыму в ночь на 13 июля. Главной целью атаки стало существенное ослабление боевого потенциала и логистического обеспечения российских оккупационных войск. О деталях масштабного удара сообщил источник в СБУ.

Какие именно объекты противника попали под удар?

По информации спецслужбы, под удар попали два патрульных катера проекта 12150 "Мангуст" в акватории Черного моря, а также ангары с военной техникой и специальным оборудованием на авиабазе "Багерово" в Крыму. Кроме того, украинские дроны провели атаку на три стационарные радиолокационные станции и автомобильные паромы "Ейск", "Мария", "Лаврентий" и "Панагия" в Керчи.

Также под ударом оказались три резервуара комплекса перегрузки нефтепродуктов и железнодорожный склад с цистернами на грузовой станции "Кавказ", а также резервуарный парк нефтебазы в населенном пункте Вязники Ставропольского края РФ.