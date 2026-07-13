Головною метою атаки стало суттєве послаблення бойового потенціалу та логістичного забезпечення російських окупаційних військ. Деталі операції розповіли в СБУ.

Які саме об'єкти ворога потрапили під удар?

Безпілотники СБУ, зокрема, уразили:

два патрульні катери проєкту 12150 "Мангуст" в акваторії Чорного моря;

ангари з військовою технікою та спеціальним обладнанням на авіабазі "Багерове" у Криму;

3 стаціонарні радіолокаційні станції, які ворог використовував для виявлення безекіпажних катерів та ударних БпЛА;

автомобільні пороми "Єйськ" та "Марія" на поромному терміналі "Крим" у Керчі;

автомобільні пороми "Лаврентій" та "Панагія" у порту "Кавказ";

три резервуари комплексу перевантаження нафтопродуктів у порту "Кавказ";

залізничний склад із цистернами на вантажній станції "Кавказ";

резервуарний парк нафтобази у населеному пункті В'язники Ставропольського краю (відстань від кордону України – 600 кілометрів).

Пожежа на нафтобазі у В'язниках: дивіться відео

Наслідки нічної роботи дронів СБУ: дивіться відео

У Росії палає чергова нафтобаза: дивіться відео

Пожежа у Росії після прильоту дронів: дивіться відео

Нагадаємо, що понад 350 безпілотників летіли атакувати Москву і область. У регіоні багато пожеж і руйнувань через недолугу роботу російської ППО.

До слова, уночі 13 липня СБС влучили по 15 суднах російського тіньового флоту: 7 танкерів, 5 суховантажів, 1 пором і 2 буксира.

Загалом в період 6 – 13 липня було завдано результативних ударів по 105 плавзасобам окупантів.