Як повідомляють офіційні представники Служби безпеки України, у Чорному морі відбулася масштабна та результативна спецоперація із застосуванням надводних безпілотників. Головними цілями українських морських дронів стали два великі танкери "Louise 1" та "Banda", які входять до складу так званого "тіньового флоту" Росії.

Як відбулася атака на російські танкери?

Точні координати та час проведення атаки наразі залишаються в таємниці з міркувань безпеки, однак відомо, що обидва ворожі судна зазнали суттєвих ушкоджень.

Завдяки філігранній роботі операторів СБУ у взаємодії з Військово-морськими силами, дрони змогли непомітно наблизитися до цілей та здійснити точні удари по корпусах танкерів.

По кораблях відпрацювали морські дрони СБУ "Мамай": дивіться відео

Судна "Louise 1" та "Banda" відігравали ключову роль у нелегальних схемах Москви з експорту нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій.

Зокрема, танкер Louise 1 задіяний у транспортуванні російської сирої нафти в період дії нафтового ембарго країн G7 та ЄС. Це судно перевозило російську нафту з портів Балтійського та Чорного морів, регулярно вимикаючи систему автоматичної ідентифікації. Лише у 2026 році він транспортував майже 3 мільйони тонн нафти Urals. Танкер "Banda" транспортував нафту з портів Усть-Луга, Керчі, Новоросійська і Находки.

Під час атаки морських дронів СБУ російська авіація намагалася їх знищити, відкриваючи кулеметний вогонь і скидаючи авіабомби, однак безуспішно.

Які наслідки матиме спецоперація СБУ?

Кожен удар по "тіньовому флоту" – це прямий удар по здатності Росії продовжувати агресію,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Систематичне знищення таких суден не лише завдає прямих фінансових збитків агресору, але й значно підвищує вартість фрахту та страхування для будь-яких інших компаній, що наважуються брати участь у російських контрабандних схемах.

Ця операція стала логічним продовженням комплексної стратегії Служби безпеки України з демілітаризації Чорноморського басейну та витіснення російського впливу з ключових морських маршрутів.

Українські надводні дрони продовжують цілодобово патрулювати акваторію, перетворюючи її на максимально небезпечну зону для будь-яких кораблів, що обслуговують інтереси російського військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, що в ніч на 13 липня СБУ провела масштабну спецоперацію, одночасно завдавши ударів по десятку військових і логістичних об'єктів Росії та окупованого Криму. Під удар потрапили патрульні катери, авіабаза "Багерове", три радіолокаційні станції, пороми в Керчі й порту "Кавказ", резервуари з нафтопродуктами, залізничний склад із цистернами.