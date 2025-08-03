Российская армия разрабатывает и испытывает собственные аналоги украинских морских дронов. Специалисты предупреждают об угрозе для наших портов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на специалиста по системам РЭБ и связи, главу "Центра радиотехнологий" Сергея "Флеша" Бескрестнова.

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Что известно о российских БЭКах?

Центр беспилотных систем противника "Рубикон" взял на вооружение беспилотные ударные катера. По словам "Флеша", россияне уже провели учения, отработали сценарии. Сейчас ведется работа над улучшением.

Основной задачей называют удары по нашей морской инфраструктуре,

– добавил военный.

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Также этот центр занимается технологиями обнаружения украинских ударных катеров с воздуха и их уничтожения.

"Этим постом я обращаю внимание на появление новой угрозы. Кто знает, что такое Рубикон, тот понимает, что все будет серьезно", – предупредил "Флеш".

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Бескрестнов отметил, что нужно уже разрабатывать системы поиска ударных катеров и их уничтожения. Он отметил, что FPV-дов успешно справляются с этими задачами, однако главное организация.

Кстати, недавно Сергей Бескрестнов высказался о новых Бескрестнов высказался о новых реактивных "Шахедах". По его мнению, у реактивных "Шахедов" нет ни одного преимущества, кроме скорости. Зато у них есть много недостатков, в частности, цена, маневренность, дальность и управляемость.