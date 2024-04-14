"Не было альтернативы": в СБУ раскрыли особенность морских дронов, которые уничтожают корабли
СБУ использует два типа морских дронов - Sea Baby и "Мамай". Такие беспилотники не имеют аналогов на Западе и незаметны для систем обнаружения.
В этом году в Украине изготовили новое поколение морских дронов Sea Baby-2024, которые являются "более смертоносными". Такие беспилотники способны доставлять почти тонну взрывчатки на расстояние примерно 1000 километров. Об этом рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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В то же время прошлые поколения дронов также демонстрировали эффективность и создавали "неприятные сюрпризы" для оккупантов.
Было ли что-то подобное в мире
В 2022 году в мире не было альтернативы ударным морским дронам СБУ. Существующие западные беспилотники были большие и неманевренные, их легко могли обнаруживать вражеские РЛС. К тому же западные дроны не имели боевой части, потому что использовались для логистики или разведки,
– пояснил представитель СБУ.
Именно поэтому СБУ решили разработали концепт собственного морского ударного дрона, который должен был работать в шумовом диапазоне на границе двух сред – воды и воздуха.
"Из-за его малых размеров снизу его не слышит гидроакустика, а сверху его не замечают РЛС. Более того, корпус дрона изготовлен из радиопоглощающего материала. Этот концепт полностью подтвердил свою незаметность и ударную мощность во время операций, которые СБУ проводила вместе с ВМС. Такие дроны можно увидеть только уже визуально, а не на системе наблюдения", – раскрыл детали Артем Дехтяренко.
По словам спикера СБУ, эти морские дроны поразили 11 кораблей России, а также "легендарный" Крымский мост. Он подчеркнул, что "СБУ может достать цель практически в любой точке Черного моря".
Поход Черноморского флота России "на дно": кратко
- Во временно оккупированном Крыму 14 февраля уничтожили большой десантный корабль "Цезарь Куников". Поразить судно Черноморского флота удалось вблизи Алупки. Тогда спецназовцы "Группы 13" во взаимодействии с подразделениями Сил обороны осуществили успешную атаку морскими дронами Magura V5.
- В ночь на 5 марта украинские морские дроны Magura V5 атаковали российский патрульный корабль "Сергей Котов". Операцию осуществило спецподразделение разведки Group 13 вместе с Военно-морскими силами ВСУ, а также при поддержке Минцифры. По данным OSINT-аналитиков, корабль затонул в 8 километрах от побережья Крыма.
- В ночь на 24 марта Силы обороны Украины успешно атаковали российские военные корабли "Азов" и "Ямал" во временно оккупированном Севастополе. Военно-морские силы подтвердили, что эти корабли получили серьезные повреждения и не смогут выполнять боевые задачи в ближайшем будущем.