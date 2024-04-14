"Не было альтернативы": в СБУ раскрыли особенность морских дронов, которые уничтожают корабли

СБУ использует два типа морских дронов - Sea Baby и "Мамай". Такие беспилотники не имеют аналогов на Западе и незаметны для систем обнаружения.

В этом году в Украине изготовили новое поколение морских дронов Sea Baby-2024, которые являются "более смертоносными". Такие беспилотники способны доставлять почти тонну взрывчатки на расстояние примерно 1000 километров. Об этом рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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В то же время прошлые поколения дронов также демонстрировали эффективность и создавали "неприятные сюрпризы" для оккупантов.

Было ли что-то подобное в мире

В 2022 году в мире не было альтернативы ударным морским дронам СБУ. Существующие западные беспилотники были большие и неманевренные, их легко могли обнаруживать вражеские РЛС. К тому же западные дроны не имели боевой части, потому что использовались для логистики или разведки,

– пояснил представитель СБУ.

Именно поэтому СБУ решили разработали концепт собственного морского ударного дрона, который должен был работать в шумовом диапазоне на границе двух сред – воды и воздуха.

"Из-за его малых размеров снизу его не слышит гидроакустика, а сверху его не замечают РЛС. Более того, корпус дрона изготовлен из радиопоглощающего материала. Этот концепт полностью подтвердил свою незаметность и ударную мощность во время операций, которые СБУ проводила вместе с ВМС. Такие дроны можно увидеть только уже визуально, а не на системе наблюдения", – раскрыл детали Артем Дехтяренко.

По словам спикера СБУ, эти морские дроны поразили 11 кораблей России, а также "легендарный" Крымский мост. Он подчеркнул, что "СБУ может достать цель практически в любой точке Черного моря".

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