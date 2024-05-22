Такого нет ни у одной страны: на что способны Sea Baby, оснащенные "Градами"

Морские дроны СБУ Sea Baby, на которые украинцы собирали средства через платформу UNITED24, оснастили системами залпового огня "Град". БПЛА в модифицированном виде ночью 21 мая нанесли удар по позициям россиян на Кинбурнской косе.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в разговоре с 24 Каналом поделился, на что способны модернизированные Sea Baby. По его словам, оснащение дронов "Градами" – это прорыв в современной военной философии введения боя.

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Какие преимущества

Система залпового огня "Град" – довольно старенькая установка, разработана еще в 1950 – 1960 годах. Пусковой контейнер – труба, электропривод с зажиганием самой ракеты. Это позволит Силам обороны бить с моря, например по Кинбурнской косе.

Морские дроны Sea Baby чрезвычайно сложно поймать, а особенно, когда они движутся и наносят удары. Такая проворность позволит лучше бить по российским судам. Поскольку "Грады" имеют радиус поражения более 16 километров.

Один залп из шести реактивных боеприпасов кассетного снаряжения 9М218, который содержит 270 субэлементов, сделает серьезный переполох на палубе, когда рассыплется над кораблем.

Это снижает коэффициент сопротивления личного состава, и уже следующая беспилотная система наносит конечный удар. Таким изобретением удастся повысить уровень потенциальных возможностей уничтожения Черноморского флота России.

В части модернизации и применения старого советского оружия и его интеграции в новейшие системы мы достигли очень большого результата. Это прорывные вещи, которых даже не имеют ведущие армии мира. Это еще и колоссальный перспективный потенциал после завершения войны, потому что наш ВПК может стать одним из передовых на планете Земля,

– констатировал Петр Черник.

Модернизация дронов Sea Baby: что известно