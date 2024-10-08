Sea Baby поразили 11 российских кораблей: в ГУР рассказали об эффективности морских дронов

ВСУ с помощью морских дронов успешно поразили 11 российских военных кораблей, в том числе и ракетоносители, которые осуществляли обстрелы территории Украины.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель СБУ Артем Дехтяренко, информирует 24 Канал.

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Sea Baby выполняют различные задачи

По словам представителя, дроны Sea Baby за 2 года стали своеобразной платформой, которая способна выполнять различные задачи. Среди применения дронов и дистанционное минирование, и поражение объектов с моря с помощью РСЗО.

Кроме того, Артем Дехтяренко заметил, что есть и другие задачи, о которых в ГУР пока не могут говорить. При этом добавил, что такого в ВСУ ранее не делали.

В общем, благодаря морским дронам СБУ удалось поразить 11 российских кораблей, среди которых ракетоносители, что обстреливали территорию Украины,

– подытожил спикер.

Заметим, что 7 октября украинские разведчики вывели из строя тральщик Балтийского флота России "Александр Обухов".