Морские пехотинцы превратили в металлолом очередной танк оккупантов Т-72

Российские военные, несмотря на Пасху, продолжают обстреливать украинские города. Отважным украинским защитникам приходится держать оборону и уничтожать вражескую технику. Нашим военным удалось ликвидировать очередной русский танк.

Вражеский танк уничтожили из "Стугни-П"

Морские пехотинцы из 501-го отдельного батальона морской пехоты рассказали, что, несмотря на Пасху, им хватает работы на фронте. Наши защитники продолжают проводить демилитаризацию России.

Кстати Не менее 5 000 погибших и раненых – Арестович о потерях "кадыровцев" в Украине

Морпехам удалось ликвидировать российский танк Т-72, от которого остался только металлолом. Украинские военные ликвидировали вражеский танк из противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".

Очередной рашистский танк Т-72 был переведен в правильное состояние, а именно состояние металлолома. Хорошая работа от расчета ПТРК "Стугна-П" морпехов,

– сообщили морпехи и добавили видео уничтожения танка.

По данным Генштаба, по состоянию на утро 24 апреля Россия в войне против Украины потеряла 873 танка.

Приятные новости – сумасшедшие потери россиян в Украине: смотрите видео