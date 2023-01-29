Отработали успешно: как наши морпехи уничтожили технику, склад боеприпасов и группу россиян

Украинские морские пехотинцы успешно отработали по врагу. Так, на "концерт Кобзона" отправились до 10 оккупантов.

Правда, окончательные потери врага уточняются. Как нашим военным удалось отработать по врагу, читайте дальше.

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Что известно об атаке по врагу

Морская пехота Военно-морских сил ВСУ продолжает отражать полномасштабную вооруженную агрессию России. В течение 28 января морпехи уничтожили:

1 танк врага;

1 боевую машину пехоты;

хранилище с боеприпасами;

7 оккупантов.

Успеха удалось достичь благодаря тому, что артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты Военно-морских сил ВСУ нанесли врагу огневое поражения. Где именно отработали морпехи – не уточнили.

Потери врага по состоянию на 29 января

В течение суток 28 января россияне потеряли 650 единиц личного состава. С 24 февраля 2022 года – 126 160 российских военных. Кроме того, враги потеряли много техники. В частности:

танков – 3198 (+8) единиц;

боевых бронированных машин – 6366 (+22) единиц;

артиллерийских систем – 2195 (+7) единиц;

РСЗО – 453 единицы;

средств ПВО – 221 единица;

самолетов – 293 единицы;

вертолетов – 284 единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1947 единиц;

крылатых ракет – 796 единиц;

кораблей/катеров – 18 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 5037 (+10) единиц;

специальной техники – 199 единиц.

Более того, в Генштабе ВСУ рассказали, что наши пограничники и ВСУ ликвидировали вражеский склад боеприпасов в Луганской области. В качестве доказательства наши военные показали момент попадания. После чего можно увидеть несколько детонаций. Видео можно просмотреть здесь.